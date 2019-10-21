В Челнах пожарные спасли из квартиры 6-летнюю девочку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В понедельник вечером в Набережных Челнах произошел пожар в квартире дома в переулке Садовом. Пожарные смогли спасти из горящего дома 6-летнюю девочку.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на четвертом этаже. Еще до прибытия подразделений самостоятельно вышли 31летняя женщина и 4-летняя девочка. От госпитализации они отказались.

А вот девочку 6 лет с пятого этажа пришлось спасать. Для этого было использовано спасательное устройство капюшонного типа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В четырехкомнатной квартире горели вещи и диван. Площадь пожара составила 3 кв. м. Открытое горение было ликвидировано уже в 17:30.

Причина пожара устанавливается.