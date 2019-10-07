В Татарстане полицейский смертельно ранил себя из оружия

Сегодня, 7 октября, в одном из зданий МВД по Татарстану сотрудник полиции получил огнестрельное ранение, выстрелив из табельного оружия.

Полицейский скончался в автомобиле скорой помощи.

«В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин суицида, а также проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по РТ генерал-майора внутренней службы Завгороднева А.А.», — сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.