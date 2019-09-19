«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект по созданию аккумуляторов с «тесла-технологиями»

Фото: commons.wikimedia.org/ Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ-Х), которое состоится 24 сентября, рассмотрят четыре проекта. Среди них — проект по производству аккумулятора большой мощности «с использованием водородных и тесла-технологий».

В сообщении не указано, кто представляет этот проект, однако, судя по сообщениям СМИ, речь идет о московском ОАО «СКТБЭ» («Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом»).

Среди других проектов — создание быстровозводимых укрытий для спортивных площадок, Единый центр кредитования от Гарантийного фонда Татарстана, а также презентация цифровой лаборатории ООО «МОНК». О повестке заседания совета директоров сказано на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, этим летом на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» представили возможную альтернативу технологии мусоросжигательных заводов.