Декабрьские билеты в купе на поезда между Москвой и Казанью можно купить за 500 рублей

Компания РЖД открыла продажу билетов в купейные вагоны на ряд поездов дальнего следования за 500 рублей. В акции участвуют более 20 поездов, которые отправятся в путь с 9 по 17 декабря. Совершить путешествие по льготному тарифу можно внутри страны между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и другими городами.

Стоимость тарифа указана без учета дополнительных услуг, уточняют в пресс-службе компании.

Напомним, ранее стало известно, что между Казанью и Уфой с декабря 2019 года восстановят прямое железнодорожное сообщение.