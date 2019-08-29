Туристы сняли видео извержения вулкана около Сицилии

Фото: скриншот

Накануне недалеко от итальянского острова Сицилия начал извергаться вулкан Стромболи. Видео с места появилось на youtube-канале Life With Weather.

На кадрах видно, как туристы спасаются на катере от волны вулканического пепла и дыма.

Остров Стромболи с одноименным действующим вулканом расположен в Тирренском море к северу от Сицилии, принадлежит группе Липарских островов. Остров находится на территории Италии. Последнее крупное извержение произошло 13 апреля 2009 года.