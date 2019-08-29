Новости происшествий

23:11 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Туристы сняли видео извержения вулкана около Сицилии

21:45, 29.08.2019
Туристы сняли видео извержения вулкана около Сицилии
Фото: скриншот

Накануне недалеко от итальянского острова Сицилия начал извергаться вулкан Стромболи. Видео с места появилось на youtube-канале Life With Weather.

На кадрах видно, как туристы спасаются на катере от волны вулканического пепла и дыма.

Остров Стромболи с одноименным действующим вулканом расположен в Тирренском море к северу от Сицилии, принадлежит группе Липарских островов. Остров находится на территории Италии. Последнее крупное извержение произошло 13 апреля 2009 года.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров