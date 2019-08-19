Рост экономики России в июле ускорился до 1,7%

В июле 2019 года рост внутреннего валового продукта РФ ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8% в июне. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Август 2019 года».

По итогам 7 месяцев текущего года темп роста ВВП оценивается на уровне 0,9% год к году, пишет RNS со ссылкой на документ.

Ранее Министерство экономического развития России рассказало о предварительной оценке ВВП за II квартал 2019 года. Он составит 0,4%. Вместе с тем ведомство заявило об отсутствии технической рецессии.