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Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 10,5% годовых

11:16, 14.08.2019

Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный
пункт — теперь оформить кредит можно по фиксированной ставке 10,5% годовых
для всех держателей зарплатных карт, сотрудников компаний-партнеров и 10,9%
годовых для лиц, которые не являются клиентами банка. Срок кредитования —
до 7 лет, максимальная сумма — 2 000 000 рублей.

Снижение ставок обусловлено снижением ключевой ставки Центробанком РФ и
высоким спросом на потребительские кредиты в целом.

Новые условия кредитования действуют с 12.08.2019. Подробнее с условиями
потребительского кредитования в Ак Барс Банке можно ознакомиться по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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