В ДТП в Альметьевском районе погиб водитель без прав
Сегодня, 7 августа, на 271 км трассы Казань — Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-21124 и «Лада Ларгус». В результате ДТП один человек погиб, двое находятся в реанимации и три пассажира получили медицинскую помощь.
По версии ГИБДД, 35-летний водитель ВАЗа, превысив скорость, вылетел на встречку и столкнулся с «Ларгусом». Как выяснилось, у автомобилиста с декабря 2018 года были изъяты права за нарушение ПДД, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по неосторожности.
Водитель ВАЗа скончался в больнице, водитель «Ларгуса» с тяжелыми переломами доставлен в реанимацию. Туда же попала и пассажирка «Лады». Еще трем пассажирам автомобиля оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Татарстане погиб один человек и еще восемь пострадали.ПроисшествияАвто Татарстан
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