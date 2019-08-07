В ДТП в Альметьевском районе погиб водитель без прав

Сегодня, 7 августа, на 271 км трассы Казань — Оренбург столкнулись автомобили ВАЗ-21124 и «Лада Ларгус». В результате ДТП один человек погиб, двое находятся в реанимации и три пассажира получили медицинскую помощь.

По версии ГИБДД, 35-летний водитель ВАЗа, превысив скорость, вылетел на встречку и столкнулся с «Ларгусом». Как выяснилось, у автомобилиста с декабря 2018 года были изъяты права за нарушение ПДД, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по неосторожности.

Водитель ВАЗа скончался в больнице, водитель «Ларгуса» с тяжелыми переломами доставлен в реанимацию. Туда же попала и пассажирка «Лады». Еще трем пассажирам автомобиля оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Татарстане погиб один человек и еще восемь пострадали.