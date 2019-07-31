В Татарстане добавили новые показатели оценивания работы чиновников

В Татарстане расширили список критериев для оценки работы местных властей в городах и районах. Результативность чиновников оценивает кабмин республики.

Теперь результативность местных властей оценивается по уровню бедности, доле проданного имущества, доле многодетных семей, которые получили бесплатные участки, и по доле ненужных земель, которые вернулись в муниципальную собственность.

Показатели чиновников на местах по сокращению бедности правительство республики будет оценивать ежегодно. Остальные результаты работ будут получать оценку каждый квартал.

План по достижению ряда результатов для эффективной оценки работы местных чиновников в Татарстане действует с 2015 года. Он влияет на формирование рейтинга органов местного самоуправления, кабмин принимает решение о поощрении госслужащих.

Ранее сообщалось, что президент РТ Рустам Минниханов вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов.