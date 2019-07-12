Закон о платежных системах может привести к уходу из России Visa и Mastercard

Новые положения закона «О национальной платежной системе» угрожают уходом из России международных платежных систем (МПС). Это может привести к невозможности рассчитаться российскими картами за рубежом.

Госдума планирует 23 июля рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками в закон «О национальной платежной системе». Он содержит положение об обязанности систем обеспечивать беспрерывность платежей. Фактически этот пункт обязывает такие системы как Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и другие отказаться от исполнения международных санкций. Это угрожает уходом международных систем из России, пишет «Коммерсант».

Однако в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию.

Напомним, что после присоединения Крыма Visa и Mastercard отказались работать на полуострове. В связи с этим в России занялись разработкой национальной платежной системы.