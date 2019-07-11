Налоговая насчитала табачным компаниям долги на 60 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала предъявлять претензии по итогам проверок табачных компаний. Размер доначисленного долга достиг 60 млрд рублей.

Проверки проводились в Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International и компании «Донской табак», водящей в состав Japan Tobacco International.

Как пишут «Ведомости», у производителей установилась традиция, при которой выпуск сигарет резко возрастает в IV квартале года. До конца года товар отгружался аффилированным с компаниями дистрибьюторам. При помощи этой схемы они фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку.

Напомним, что российские власти специально для борьбы с этой практикой разработали поправки в Налоговый кодекс. Они предполагают повышенную ставку акциза для производителей, слишком активно работающих в конце года.

Ранее Росстат назвал табачную отрасль одной из наиболее прибыльных сфер для сотрудников. Зарплаты выше получают только в нефтегазовом секторе.