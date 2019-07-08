Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 23 человек

Количество погибших в результате сильного наводнения в Иркутской области возросло до 23 человек.

Всего в регионе госпитализировано 442 человека, в том числе 110 детей. Пострадавшими числятся порядка трех тысяч человек, им оказана амбулаторная медицинская помощь.

Кроме того, судьба 11 местных жителей неизвестна, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время подтопленными остаются два населенных пункта — город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Там проживают 604 человека.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. Из-за наводнения около 3,5 тысячи домов полностью разрушены или непригодны к восстановлению.