Генпрокуратура назвала имя главы «Автодора», против которого возбудили дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями» по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД, передает RNS со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что возбуждено уголовное дело против главы «Автодора» из-за нарушений, допущенных при строительстве центральной кольцевой дороги в Подмосковье. Тогда он не назвал имя.

Напомним, в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил главу госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Место Сергея Кельбаха занял первый заместитель госкомпании Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику. Кельбах руководил «Автодором» с декабря 2011 года. После он стал советником гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.