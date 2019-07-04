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Происшествия

Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело

13:16, 04.07.2019
Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело
Фото: centrdor.ru

Силовики возбудили уголовное против главы «Автодора» Вячеслава Петушенко из-за нарушений, допущенных при строительстве центральной кольцевой дороги в Подмосковье.

Его подозревает в злоупотреблении полномочиями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку.

Напомним, в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил главу госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Место Сергея Кельбаха занял первый заместитель госкомпании Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику. Кельбах руководил «Автодором» с декабря 2011 года.

Происшествия
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