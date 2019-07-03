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ФСБ рассказала о группе похитителей нефти из Нижегородской области

00:12, 04.07.2019
ФСБ рассказала о группе похитителей нефти из Нижегородской области
Фото: 16.мвд.рф

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о краже нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. Региональное управление ФСБ рассказало о задержании группы подозреваемых.

Задержание произошло в середине апреля, однако ведомство сообщило об этом в среду, 3 июля, отмечает «РИА Новости».

«17 апреля путем захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.

Происшествия
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