ФСБ рассказала о группе похитителей нефти из Нижегородской области

Фото: 16.мвд.рф

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о краже нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. Региональное управление ФСБ рассказало о задержании группы подозреваемых.

Задержание произошло в середине апреля, однако ведомство сообщило об этом в среду, 3 июля, отмечает «РИА Новости».

«17 апреля путем захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путем криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.