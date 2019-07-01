В самом большом аэропорту Израиля объявили сбор экстренных служб — видео
В самом большом аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона объявили сбор экстренных служб.
Пассажирский Boeing 737-400 вылетел из немецкого Кельна, на борту самолета 157 пассажиров. После взлета на поверхности взлетно-посадочной полосы обнаружили куски шин. Самолет готовится совершить аварийную посадку в израильском аэропорту, сообщает «Федеральное агентство новостей».Происшествия
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