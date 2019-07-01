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В самом большом аэропорту Израиля объявили сбор экстренных служб — видео

16:39, 01.07.2019
В самом большом аэропорту Израиля объявили сбор экстренных служб — видео
Фото: скриншот видео youtube.com

В самом большом аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона объявили сбор экстренных служб.

Пассажирский Boeing 737-400 вылетел из немецкого Кельна, на борту самолета 157 пассажиров. После взлета на поверхности взлетно-посадочной полосы обнаружили куски шин. Самолет готовится совершить аварийную посадку в израильском аэропорту, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Происшествия
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