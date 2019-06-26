Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вновь возглавил совет директоров «Сетевой компании»

Председателем совета директоров ОАО «Сетевая компания» вновь избран премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся после годового общего собрания акционеров.



Заместителем председателя совета директоров избран гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. Также были сформированы комитеты совета директоров компании, говорится в сообщении на сайте предприятия.



На собрании акционеров были озвучены результаты деятельности компании за прошлый год. В 2018 году общие доходы компании по отношению к 2017 году увеличились на 7,9% и составили 30,1 млрд рублей. Чистые активы выросли по сравнению с 2017 годом на 3,8%.



Напомним, что Алексея Песошина избрали председателем совета директоров «Сетевой компании» в прошлом году. Он занял место бывшего премьер-министра РТ Ильдара Халикова.

