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Baza: в Ингушетии начали праздновать возможную отставку Евкурова

00:58, 25.06.2019
Baza: в Ингушетии начали праздновать возможную отставку Евкурова
Фото: government.ru

Жители Ингушетии устроили празднование по случаю прошения об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в связи с этим в Назрани и Магасе по тревоге поднят весь личный состав полиции. Известно, что дворах запускают фейерверки, а на площадях стреляют из автоматов.

Усиленные наряды полиции патрулируют улицы городов. Задержан один человек за неподчинение требованиям полицейских и нарушение порядка.

Ранее сообщалось, что Евкуров обратится к президенту России Владмиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии. Он занимал эту должность с 2008 года.

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