Baza: в Ингушетии начали праздновать возможную отставку Евкурова

Жители Ингушетии устроили празднование по случаю прошения об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в связи с этим в Назрани и Магасе по тревоге поднят весь личный состав полиции. Известно, что дворах запускают фейерверки, а на площадях стреляют из автоматов.



Усиленные наряды полиции патрулируют улицы городов. Задержан один человек за неподчинение требованиям полицейских и нарушение порядка.



Ранее сообщалось, что Евкуров обратится к президенту России Владмиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии. Он занимал эту должность с 2008 года.