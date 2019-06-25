Baza: в Ингушетии начали праздновать возможную отставку Евкурова
Жители Ингушетии устроили празднование по случаю прошения об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в связи с этим в Назрани и Магасе по тревоге поднят весь личный состав полиции. Известно, что дворах запускают фейерверки, а на площадях стреляют из автоматов.
Усиленные наряды полиции патрулируют улицы городов. Задержан один человек за неподчинение требованиям полицейских и нарушение порядка.
Ранее сообщалось, что Евкуров обратится к президенту России Владмиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии. Он занимал эту должность с 2008 года.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым