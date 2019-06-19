Миллиардер Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината российский миллиардер Владимир Лисин, продала свою долю в банке «Зенит».



В сообщении кредитной организации сказано, что доля Fletcher в банке 18 июня сократилась с 5,8% до нуля. Новым владельцем аналогичного пакета акций стал начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти» Александр Тищенко, который также является старшим вице-президентом банка «Зенит».



В беседе с «Интерфаксом» Тищенко подтвердил, что выкупил пакет акций банка у Fletcher Group Holdings. Топ-менеджер «Татнефти» также добавил, что это его личная инициатива и инвестиция. При этом Тищенко не стал раскрывать условия сделки.

По данным портала «Банки.ру», «Зенит» занимает 37-е место по размеру активов в российской банковской системе. Кредитную организацию контролирует группа «Татнефть».

