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Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова

07:36, 12.06.2019
Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

— Ходатайство будет рассмотрено своевременно, — уточнил Песков.

Напомним, накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

Колокольцев ходатайствовал об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

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