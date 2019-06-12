Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять сроки рассмотрения Владимиром Путиным ходатайства министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова, сообщает ТАСС.



— Ходатайство будет рассмотрено своевременно, — уточнил Песков.

Напомним, накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

Колокольцев ходатайствовал об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

