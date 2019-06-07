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Глава Сбербанка назвал токсичными российские компании из-за санкций

14:52, 07.06.2019
Глава Сбербанка назвал токсичными российские компании из-за санкций
Фото: realnoevremya.ru

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что российские компании из-за санкций являются токсичными.

«Мы тоже токсичны, мы — компании, которые находятся под санкциями. Формально мы токсичны. Если кто-то имеет с нами дело за пределами санкций — то это то, что в бизнес-практике, у нас, называется токсичностью», — цитирует его RNS.

Ранее Греф не исключил возможности запрета со стороны США на операции с госдолгом России.

«Это не апокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать», — сказал он.

Экономика
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