Глава Сбербанка назвал токсичными российские компании из-за санкций

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил, что российские компании из-за санкций являются токсичными.

«Мы тоже токсичны, мы — компании, которые находятся под санкциями. Формально мы токсичны. Если кто-то имеет с нами дело за пределами санкций — то это то, что в бизнес-практике, у нас, называется токсичностью», — цитирует его RNS.

Ранее Греф не исключил возможности запрета со стороны США на операции с госдолгом России.



«Это не апокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать», — сказал он.

