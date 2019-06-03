Из Уфы в Сургут не смог вылететь самолет из-за поломки
Самолет авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Сургут не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылков.
Boeing 737-500 по плану должен был вылететь из Уфы в Сургут в 5.20 (3.20 мск) 3 июня, однако самолет задержали до 12.15 (10.15 мск).
В салоне находились 123 человека, никто не пострадал, пишет «РИА Новости» со ссылкой зампредседателя комитета по транспорту Башкирии Альберта Сулейманова.
«В воздушном судне, принадлежащем авиакомпании
Utair, при разгоне сработала сигнализация и командир судна принял решение прекратить взлет», — отметил он.
Ранее «Аэрофлот» отменил вылет Sukhoi Superjet 100 из Уфы в Москву по неизвестным причинам.Происшествия Башкортостан
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