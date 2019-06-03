Из Уфы в Сургут не смог вылететь самолет из-за поломки

Самолет авиакомпании Utair по маршруту Уфа — Сургут не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылков.

Boeing 737-500 по плану должен был вылететь из Уфы в Сургут в 5.20 (3.20 мск) 3 июня, однако самолет задержали до 12.15 (10.15 мск).

В салоне находились 123 человека, никто не пострадал, пишет «РИА Новости» со ссылкой зампредседателя комитета по транспорту Башкирии Альберта Сулейманова.

«В воздушном судне, принадлежащем авиакомпании Utair, при разгоне сработала сигнализация и командир судна принял решение прекратить взлет», — отметил он.



Ранее «Аэрофлот» отменил вылет Sukhoi Superjet 100 из Уфы в Москву по неизвестным причинам.