В Марий Эл мужчина сдал на металлолом украденный у знакомого экскаватор стоимостью 1,5 млн рублей

В Советском районе Марий Эл возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Чувашии за кражу экскаватора стоимостью 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Марий Эл, в марте в полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что у него пропал экскаватор. Полицейским заявитель рассказал, что машину он отдал осенью 2018 года во временное пользование своему знакомому, которому нужна была техника для того, чтобы произвести землеройные работы. Спустя некоторое время мужчина перестал отвечать на его звонки, и когда владелец приехал к нему с проверкой, то не обнаружил ни своего имущества, ни самого арендатора.

В итоге полиция задержала злоумышленника. Выяснилось, что украденный экскаватор он распилил на части и сдал в пункт приема металла в соседнем регионе. Вырученные деньги потратил.