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Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс

16:14, 29.05.2019
Президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс
Фото: ru.wikipedia.org / State Chancellery of Latvia

Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны судью суда Европейского союза Эгилса Левитса.

На эту должности претендовали три кандидата — Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Кандидатуру Левитса поддержали 61 депутат при необходимом минимуме в 51 голос. Против проголосовали 32 депутата, сообщается на сайте парламента.

Эгил Левитс был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва. Также он занимал должность министра юстиции и был членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Кроме того, Левитс являлся кандидатом на пост президента в 2015 году.

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