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«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублей

11:28, 28.05.2019
«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублей
Фото: bashneft.ru

ПАО «Башнефть» сообщило о начислении доходов по облигациям серии БО-04 на 299,2 млн рублей. При этом компания не выплачивала эти доходы.

«Купонный доход не выплачивался, поскольку 23.05.2016 эмитент приобрел облигации серии БО-04 в полном объеме», — говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее «Реальное время» подробно разбиралось в планах «Роснефти» продать почти 200 заправок «Башнефти». Эксперты полагают, что за объекты не получится выручить больше 30 млн.

ЭкономикаФинансы Башкортостан
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