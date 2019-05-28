«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублей

ПАО «Башнефть» сообщило о начислении доходов по облигациям серии БО-04 на 299,2 млн рублей. При этом компания не выплачивала эти доходы.

«Купонный доход не выплачивался, поскольку 23.05.2016 эмитент приобрел облигации серии БО-04 в полном объеме», — говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Ранее «Реальное время» подробно разбиралось в планах «Роснефти» продать почти 200 заправок «Башнефти». Эксперты полагают, что за объекты не получится выручить больше 30 млн.

