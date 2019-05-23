Власти Челнов назвали улицу в честь китайской корпорации Haier
Депутаты горсовета Набережных Челнов утвердили решение переименовать часть улицы Промышленной в улицу Корпорация Haier.
Решение было принято большинством. Против выступили двое депутатов, сообщает chelny-biz.ru.
Напомним, что ранее уже обсуждался вопрос о переименовании участка улицы Промышленной, от улицы Моторной до границы города. С таким предложением выступило руководство компании. Его поддержала городская комиссия по топонимике.
Ранее сообщалось, что корпорация Haier планирует в этом году приступить к строительству в Набережных Челнах логистического центра и завода морозильного оборудования.ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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