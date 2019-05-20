Президиум Верховного суда РТ смягчил приговор осужденным за взрывы на «Фонике Гипс»

Не удалось добиться освобождения из колонии-поселения осужденным за трагедию на руднике ООО «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе Татарстане. Реальные сроки в колонии-поселении получили трое экс-сотрудников компании. Верховный суд РТ в кассации лишь незначительно смягчил приговор.



До 2 лет и 5 месяцев лишения свободы сокращено наказание горного мастера Константина Макарова, до 2 лет и 8 месяцев — наказание бывшего замгендиректора — главного инженера предприятия Рустама Аминова, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Таким образом, срок Макарова сократился лишь на месяц, Аминова — сразу на 4 месяца.

Напомним, 25 декабря 2017 года на руднике погибли двое работников ночной смены. Расследование установило — непосредственно перед взрывом они уничтожали взрывчатку запрещенным способом. Позже суд признал трех руководителей виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Часть вины за ЧП бывший топ-менеджер «Фоники» пытался возложить на Госжилфонд РТ.