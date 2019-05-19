Установлены личности трех погибших при пожаре в частном доме в Оренбургской области

На месте пожара в частном доме в Оренбургской области обнаружены тела 68-летней хозяйки дома, ее 47-летнего сына и 43-летней дочери, сообщает «РИА Новости».

Организована доследственная проверка. По предварительной информации, погибшие проживали вместе, спиртными напитками не злоупотребляли. Ранее предполагалось, что смерть одного из погибших носит криминальный характер.

Напомним, ранее в поселке Адамовка Оренбургской области на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек, сообщает ТАСС.

По данным областного МЧС, пожар произошел в 6:18 по московскому времени в поселке Адамовка Адамовского района. В результате пострадал жилой дом и надворные постройки на общей площади 160 квадратных метров. Причины пожара, а также причины смерти людей, устанавливаются.

