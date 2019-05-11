Boeing 737 совершил жесткую посадку в Оренбурге

В аэропорту Оренбурга самолет Boeing 737, который прибыл из Москвы, совершил жесткую посадку, сообщает «РИА Новости».

Представитель авиакомпании Nordwind Игорь Александров заметил, что обратный вылет задержан на неопределенное время. Он подчеркнул, что после аварии в Шереметьево все перестраховываются. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.

Напомним, ранее сообщалось, что на счета родственников погибших в катастрофе с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево начали поступать денежные выплаты.

Первые средства уже переведены на счета родственников погибших жителей Мурманской области, сообщает пресс-служба региона.

Кроме того, власти Мурманской области заявили, что перечислят по 1 млн рублей родственникам погибших, а пострадавшим, проходящим лечение в больнице, заплатят по 500 тысяч рублей.

