Минсельхоз РФ предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз предложил сохранить до 1 июля 2019 года нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу.



«В целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2019 года», — приводит текст постановления правительства RNS.

По прогнозам Минсельхоза, объем валового производства пшеницы в 2019 году оценивается на уровне 118 млн тонн.

Напомним, что нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу была установлена постановлением правительства от 26 сентября 2016 года.



Ранее Росстат сообщил о росте урожайности сельхозкультур с 2012 по 2017 год. В частности, урожай пшеницы вырос за 5 лет на 77%.

