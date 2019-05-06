Следком начал проверку гибели участника Казанского марафона

Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по

факту смерти участника Казанского марафона.

По данным ведомства, утром 5 мая в ходе проведения марафона,

одному из его участников — 37-летнему мужчине — стало плохо. Он был

доставлен в медицинское учреждение и в тот же день скончался. По

предварительным данным, причиной гибели мужчины стали проблемы с

сердцем.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона.