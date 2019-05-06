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Следком начал проверку гибели участника Казанского марафона

15:31, 06.05.2019
Следком начал проверку гибели участника Казанского марафона
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по
факту смерти участника Казанского марафона.

По данным ведомства, утром 5 мая в ходе проведения марафона,
одному из его участников — 37-летнему мужчине — стало плохо. Он был
доставлен в медицинское учреждение и в тот же день скончался. По
предварительным данным, причиной гибели мужчины стали проблемы с
сердцем.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона.

Происшествия Татарстан
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