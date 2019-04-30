В Госдуме прокомментировали идею налога на зарубежные посылки

Депутат Госдумы Вера Ганзя охарактеризовала предложенный налог на покупки в зарубежных онлайн-магазинах как «удар по кошельку граждан», сообщает Федеральное агентство новостей.

Так она прокомментировала предложение Ассоциации компаний интернет-торговли ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок, которые совершаются в зарубежных онлайн-магазинах. Депутат Госдумы уверена, что эту инициативу нужно рассмотреть со всех сторон.

Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предложила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах.

Письмо с инициативой реформировать регулирование покупок было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Изначально предлагалось взимать 20% стоимости, но позже величина пошлины была снижена до 15%.

Главная цель идеи — «уравнивание условий» иностранных и российских интернет-магазинов. Зарубежные площадки не платят НДС и таможенные пошлины и не обязаны сертифицировать товар.

