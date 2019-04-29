Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин вырос впервые за 4 года

Разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2018 году вырос с 10,1 до 10,2 лет. Об этом говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России» от РАНХиГС и института им. Гайдара.



Последнее увеличение разрыва было зафиксировано в 2014 году, пишет RNS со ссылкой на автора исследования Рамилю Хасанову



В докладе отмечается, что разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин в РФ по итогам прошлого года является одним из самых высоких показателей среди европейских стран.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни в России в 2018 году достигла рекордных показателей.



Так, средняя продолжительность жизни составила 72,9 лет. У мужчин она выросла на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.