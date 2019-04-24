Минфин РФ отклонил идею об увеличении страхового возмещения по вкладам до 1,78 млн рублей

Министерство финансов РФ не поддержало идею об увлечении страхового возмещения по вкладам физлиц с 1,4 до 1,78 млн рублей.

Автором инициативы выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Минфин считает, что установленный максимальный размер возмещения соответствует текущим социальным и экономическим условиям в стране и международной практике, пишет «Интерфакс».

«Увеличение максимального размера страхового возмещения может потребовать существенного увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками — участниками системы страхования вкладов. Это увеличит финансовую нагрузку на банки, связанную с их участием в системе страхования вкладов, что в конечном счете, вследствие изменения процентных ставок по депозитам и выдаваемым кредитам, может оказать негативное влияние на состояние экономики в целом», — говорится в проекте отрицательного отзыва правительства, который подготовил Минфин РФ.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал нецелесообразным увеличение страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 10 млн рублей. Он убежден, что такой шаг увеличит нагрузку на банки, что приведет к росту ставок.