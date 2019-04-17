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Медведев: увеличение возмещения вкладов до 10 млн рублей увеличит нагрузку на банки и приведет к росту ставок

17:47, 17.04.2019
Медведев: увеличение возмещения вкладов до 10 млн рублей увеличит нагрузку на банки и приведет к росту ставок
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает нецелесообразным увеличение страхового возмещения по банковским вкладам м 1,4 до 10 млн рублей. Он убежден, что такой шаг увеличит нагрузку на банки, что приведет к росту ставок.

После отчета главы правительства в Госдуме представитель «Справедливой России» спросил его о возможности введения такой меры.

«Тогда, соответственно, нужно больше собирать вот этих средств, которые, собственно, образуются самими участниками банковской системы и накапливаются. Для участников банковской системы — это тогда дополнительная нагрузка, которая, безусловно, отразится и на их процентной политике, и на других нормативах их деятельности. То есть здесь эффекты, которые мы создадим, они могут быть весьма и весьма сложными», — сказал Медведев.

Премьер привел данные, согласно которым 99% вкладов, которые находятся в проблемной ситуации, не превышают сумму в 1,4 млн рублей.

«Но давайте продолжим консультации по этому поводу», — добавил Медведев.

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