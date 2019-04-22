Совет Федерации одобрил законопроект об «автономном Рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект об «автономном Рунете». Об этом пишет RNS.

Речь идет о создании инфраструктуры, которая обеспечит «работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о «суверенном Рунете». Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что этот закон является грозным оружием, которому, как и ядерному, следует влиять психологически и не применяться в реальности.