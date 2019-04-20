В Москве полицейские устроили массовую драку в одном из баров

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую драку.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.

В МВД рассказали, что сотрудники полиции были там в свободное от работы время в гражданской одежде.



Причина потасовки неизвестна. По факту происшествия проводится проверка, передает "РИА Новости".



Позднее в Сети появилось видео потасовки.

Ночью в Москве полицейские устроили массовую драку в баре. Пострадали пятеро. Вот один из моментов драки: участвуют сотрудники уголовного розыска, участковый и сотрудники ДПС.



Прорвались, как вы понимаете, опера. pic.twitter.com/RLGG9fvt83 — baza (@bazabazon) 20 апреля 2019 г.

На записи с камер наблюдения видно, что инцидент произошел в коридоре одного из баров столицы.

Ранее "Реальное время" рассказывало о конфликте между полицейскими и игроком "Нефтехимика" Раилем Мустафиным.

