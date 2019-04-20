В Москве полицейские устроили массовую драку в одном из баров
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую драку.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.
В МВД рассказали, что сотрудники полиции были там в свободное от работы время в гражданской одежде.
Причина потасовки неизвестна. По факту происшествия проводится проверка, передает "РИА Новости".
Позднее в Сети появилось видео потасовки.
Ночью в Москве полицейские устроили массовую драку в баре. Пострадали пятеро. Вот один из моментов драки: участвуют сотрудники уголовного розыска, участковый и сотрудники ДПС.— baza (@bazabazon) 20 апреля 2019 г.
Прорвались, как вы понимаете, опера. pic.twitter.com/RLGG9fvt83
На записи с камер наблюдения видно, что инцидент произошел в коридоре одного из баров столицы.
Ранее "Реальное время" рассказывало о конфликте между полицейскими и игроком "Нефтехимика" Раилем Мустафиным.
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