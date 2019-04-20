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Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку в одном из баров

16:56, 20.04.2019
В Москве полицейские устроили массовую драку в одном из баров
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую драку.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что инцидент произошел на улице Борисовские Пруды.

В МВД рассказали, что сотрудники полиции были там в свободное от работы время в гражданской одежде.

Причина потасовки неизвестна. По факту происшествия проводится проверка, передает "РИА Новости".

Позднее в Сети появилось видео потасовки.  

На записи с камер наблюдения видно, что инцидент произошел в коридоре одного из баров столицы.

Ранее "Реальное время" рассказывало о конфликте между полицейскими и игроком "Нефтехимика" Раилем Мустафиным.

Происшествия
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