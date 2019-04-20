В Набережных Челнах эвакуировали ТЦ «Октябрьское» из-за короткого замыкания

В Набережных Челнах эвакуировали 40 посетителей ТЦ «Октябрьское» из-за короткого замыкания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в 11.06 на единый номер поступило сообщение о горении на втором этаже торгового центра, который расположен на проспекте Мира.



Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что произошло короткое замыкание зарядного устройства шуруповерта в магазине «Рыболов». Посетители ТЦ покинули здание самостоятельно до приезда пожарных, передает ИА "Татар-информ".

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Казани из гипермаркета «Лента» на улице Копылова эвакуировали около 100 человек из-за ложного срабатывания сигнализации.