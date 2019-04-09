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Экономика

В Татарстане дорога до мусоросжигательного завода может обойтись в 44 млн рублей

23:39, 09.04.2019
В Татарстане дорога до мусоросжигательного завода может обойтись в 44 млн рублей
Фото: dorogi.tatarstan.ru

«Главтатдортранс» разместил закупку по поиску подрядчика, которому предстоит построить дорогу до мусоросжигательного завода. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок.

Максимальная стоимость дороги оценивается в 44 млн 159 тысяч 46 рублей. Строительство финансируется из регионального бюджета. Длина дороги составит 1,3 км. Срок выполнения работ — 2 декабря 2019 года.

Напомним, ранее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что к лету 2019 года будет проведена экспертиза проекта строительства мусоросжигательного завода в Татарстане с участием международных специалистов. Отмечается, что министерство экологии сформировало пул из нескольких международных экспертов.


ЭкономикаБюджетОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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