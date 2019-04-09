Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров

Фото: Роман Хасаев

Граждане предпенсионного возраста — женщины 55—59 лет и мужчины 60—64 лет рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения, сообщают «Известия».

Часть из них может уже не иметь работу к моменту достижения пенсионного возраста еще по старым нормам. Соответственно, их доходы существенно упадут к моменту наступления нового пенсионного возраста. Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Речь идет о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет.



