Новости экономики

03:50 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров

03:28, 09.04.2019
Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров
Фото: Роман Хасаев

Граждане предпенсионного возраста — женщины 55—59 лет и мужчины 60—64 лет рискуют стать наиболее уязвимой категорией населения, сообщают «Известия».

Часть из них может уже не иметь работу к моменту достижения пенсионного возраста еще по старым нормам. Соответственно, их доходы существенно упадут к моменту наступления нового пенсионного возраста. Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах предпенсионерам, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Речь идет о поправках в Семейный кодекс, которые предусматривают сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет.


ЭкономикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров