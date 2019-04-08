В Самарской области на Новокуйбышевском НПЗ ликвидировали открытое горение
В Самарской области на заводе масел и присадок, который находится на территории Новокуйбышевского НПЗ, ликвидировали открытое горение. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Ранее в Самарской области на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.
Площадь пожара уточняется. Причина возгорания на данный момент неизвестнаПроисшествия
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