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В Самарской области на Новокуйбышевском НПЗ ликвидировали открытое горение

11:16, 08.04.2019
В Самарской области на Новокуйбышевском НПЗ ликвидировали открытое горение
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Самарской области на заводе масел и присадок, который находится на территории Новокуйбышевского НПЗ, ликвидировали открытое горение. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее в Самарской области на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

Площадь пожара уточняется. Причина возгорания на данный момент неизвестна

Происшествия
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