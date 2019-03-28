В Казани на улицах Япеева и Муштари смогут останавливаться автобусы

В Казани внесли изменения в схему организации дорожного движения. Теперь на участках улиц Муштари и Япеева смогут останавливаться автобусы вместимостью более восьми человек.

Согласно распоряжению исполкома, автобусам разрешено останавливаться на ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Карла Маркса, и на ул. Муштари — от ул. Горького до ул. Карла Маркса.

На Япеева знак «Остановка запрещена» сопровождается знаком дополнительной информации, сообщающим о том, что на автобусы запрет не распространяется. На Муштари он появится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi, видеонаблюдением и зарядкой для телефона. Она появилась в Московском районе города, на «Разъезде Восстания».