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В Казани на улицах Япеева и Муштари смогут останавливаться автобусы

13:51, 28.03.2019
В Казани на улицах Япеева и Муштари смогут останавливаться автобусы
Фото: kzn.ru

В Казани внесли изменения в схему организации дорожного движения. Теперь на участках улиц Муштари и Япеева смогут останавливаться автобусы вместимостью более восьми человек.

Согласно распоряжению исполкома, автобусам разрешено останавливаться на ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Карла Маркса, и на ул. Муштари — от ул. Горького до ул. Карла Маркса.

На Япеева знак «Остановка запрещена» сопровождается знаком дополнительной информации, сообщающим о том, что на автобусы запрет не распространяется. На Муштари он появится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Казани установили первую отапливаемую остановку с Wi-Fi, видеонаблюдением и зарядкой для телефона. Она появилась в Московском районе города, на «Разъезде Восстания».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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