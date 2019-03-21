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Правообладатель «Свинки Пеппы» вновь начал подавать иски к татарстанским предпринимателям

10:58, 21.03.2019
Правообладатель «Свинки Пеппы» вновь начал подавать иски к татарстанским предпринимателям
Фото: commons.wikimedia.org / ChrisTheDude

Компания Entertaiment One UK Limited из Великобритании, являющаяся правообладателем мультфильма «Свинка Пеппа», вновь начала подавать в Арбитражный суд Татарстана иски к татарстанским предпринимателям.

С конца февраля компания подала 12 исков. Сумма требований к каждому ответчику составляет 50 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, что в августе прошлого года правообладатель «Свинки Пеппы» подал иски к 12 предпринимателям из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Нижнекамска, Альметьевска и Чистополя.

Бизнес Татарстан
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