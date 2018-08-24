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Правообладатель «Свинки Пеппы» подал иски к 12 татарстанским предпринимателям

11:29, 24.08.2018
Правообладатель «Свинки Пеппы» подал иски к 12 татарстанским предпринимателям
Фото: commons.wikimedia.org / ChrisTheDude

Компания Entertaiment One UK Limited из Великобритании, являющаяся правообладателем мультфильма «Свинка Пеппа», подала в Арбитражный суд Татарстана иски к 12 предпринимателям из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Нижнекамска, Альметьевска и Чистополя.

Все заявления поданы 22 и 23 августа. Суммы исковых требований составляют от 40 до 60 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск правообладателя российского мультфильма «Маша и Медведь» к предпринимательнице из Набережных Челнов Людмиле Хромовой, взыскав с нее 40 тыс. рублей.

Бизнес Татарстан
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