Правообладатель «Свинки Пеппы» подал иски к 12 татарстанским предпринимателям

Компания Entertaiment One UK Limited из Великобритании, являющаяся правообладателем мультфильма «Свинка Пеппа», подала в Арбитражный суд Татарстана иски к 12 предпринимателям из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Лениногорска, Нижнекамска, Альметьевска и Чистополя.

Все заявления поданы 22 и 23 августа. Суммы исковых требований составляют от 40 до 60 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск правообладателя российского мультфильма «Маша и Медведь» к предпринимательнице из Набережных Челнов Людмиле Хромовой, взыскав с нее 40 тыс. рублей.