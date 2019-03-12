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В «Русале» назначили нового председателя совета директоров

07:29, 12.03.2019
В «Русале» назначили нового председателя совета директоров
Фото: скриншот

Новым председателем совета директоров «Русала» Олега Дерипаски стал независимый неисполнительный директор компании Бернард Зонневельд.

Назначение произошло 6 марта, соощается на сайте Гонконгской биржи.

Напомним, в конце декабря 2018 года в «Русале» избрали нового председателя совета директоров. Им стал Жан-Пьер Тома. Тогда же Маттиас Варниг, занимавший ранее этот пост, покинул его.

ЭкономикаБизнес
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