Дерипаска вернулся в список богатейших людей по версии Bloomberg

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Его состояние с начала года увеличилось на $1,07 млрд, до $3,93 млрд.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, в том числе и 25 россиян. Дерипаска находится ниже всех — на 490-м месте, пишут «Ведомости».

Напомним, что по итогам 2018 года 500 самых богатых людей Земли потеряли $511 млрд. Их совокупное состояние сократилось до $4,7 трлн.

Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд. При этом больше всех потерял находящийся под санкциями Дерипаска — его состояние уменьшилось на $5,7 млрд.