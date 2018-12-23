Богатейшие люди мира потеряли за год 511 млрд долларов

По итогам 2018 года 500 самых богатых людей Земли потеряли $511 млрд. Их совокупное состояние сократилось до $4,7 трлн.

По данным Bloomberg, к снижению рынков в конце года привели напряженность в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США.

Так, основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольшую прибыль, потерял 53 млрд долларов с сентября 2018 года — тогда его капитал достигал 168 млрд.

Значительный убыток агентство зафиксировало у основателя Facebook Марка Цукерберга — 23 млрд долларов. Общий капитал бизнесмена в декабре оценивается в 49,7 млрд долларов.

Отмечается, что совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд. При этом больше всех потерял находящийся под санкциями США бизнесмен Олег Дерипаска — его состояние уменьшилось на $5,7 млрд.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года состояние десяти российских долларовых миллиардеров выросло быстрее, чем капитал самых богатых людей других стран, — на 10,8%. При этом совокупное состояние богатейших россиян в топ-500 богатейших людей мира за январь — сентябрь 2018 года увеличилось на 18,4 млрд долларов.