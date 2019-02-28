Руководство ФСИН отказалось переводить зарплаты сотрудникам только через Сбербанк

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказалось от идеи перевести зарплатные проекты всех сотрудников в Сбербанк. Вместо этого составлен список из 25 банков с госучастием, рекомендованных для региональных управлений ведомства.

При этом территориальные органы смогут открывать зарплатные проекты и в других кредитных организациях, пишет «Коммерсант».

В список рекомендованных вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», «Почта-банк» и другие.

Ранее сообщалось, что во ФСИН рекомендовали перевести зарплаты сотрудников в Сбербанк.

Напомним, что российские банки уже предложили меры по борьбе с «зарплатным рабством». Однако их раскритиковала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.