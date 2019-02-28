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Руководство ФСИН рекомендовало сотрудникам перевести зарплаты в Сбербанк

07:30, 28.02.2019 1
Руководство ФСИН рекомендовало сотрудникам перевести зарплаты в Сбербанк
Фото: pixabay.com

Начальство Федеральной службы исполнения наказаний рекомендовало руководителям территориальных подразделений заключить договоры по зарплатным проектам со Сбербанком.

Необходимость перевода своих сотрудников начальство ФСИН объясняет тем, что в скором времени существует возможность отзыва лицензий у «различных коммерческих» банков, передает «Коммерсант».

В настоящий момент получают зарплаты 295,9 тысячи сотрудников ФСИН в 56 разных банках. Сумма равняется порядка 180 млрд рублей.

Между тем в ФАС заявляют, что подобные действия могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что российские банки предложили механизм выхода из «зарплатного рабства».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Ну вообще, каждый в праве сам выбирать зарплатным клиентом какого банка быть. Тут не должно быть никакого принуждения.
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