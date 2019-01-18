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Экономика

Доля Дерипаски в En+ станет менее 50%

11:10, 18.01.2019
Доля Дерипаски в En+ станет менее 50%
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Бизнесмен Олег Дерипаска снизит прямое и косвенное владение компанией En+ до менее чем 50%.

«В ответ на недавние сообщения прессы En+ Group подтверждает, что в соответствии с соглашениями доля прямого и косвенного владения Дерипаски в компании будет снижена до менее чем 50%», — приводит сообщение компании ТАСС.

Этому предшествовало известие о том, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, «Русала» и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Условием стало снижение доли Дерипаски в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров.

Экономика
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